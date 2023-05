Sonatel : Les exigent un partage des fruits de la croissance de l'entreprise au bénéfice des clients et du personnel Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023 à 01:42 | | 0 commentaire(s)|

L’intersyndicale de SONATEL décide de perturber le réseau ce vendredi 12 mai 2023. Le mode de la grève est intitulé journée de présence négative. C’est-à-dire, ils seront au poste mais ne vont pas travailler.



"Les travailleurs revendiquent un partage juste et équitable des fruits de la croissance de l'entreprise au bénéfice des clients et du personnel", selon Mouhamadou Lamine BADJI, Sg du syndicat des Travailleurs de Sonatel.

