Sonko – Boubacar Camara « Il n'y a pas l'ombre d'une fissure ou d'une incompréhension entre M. Boubacar Camara et moi » Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Novembre 2020 à 21:54

Monsieur Ousmane Sonko, president de Pastef, s'est finalement prononcé sur ce supposé clash entre lui et Boubacar Camara, un de ses alliés à la présidentielle de 2019. « Il n'y a pas l'ombre d'une fissure ou d'une incompréhension entre M. Boubacar Camara et moi », précise le leader des Patriotes sur sa page facebook. Par rapport à la consultation de son excellence, le président avec M Camara, Sonko a voulu adopter une position démocratique en respectant la démarche de celui-ci. Le troisième à la dernière élection présidentielle a notamment évoqué les échanges telephoniques qu'il a eu avec son désormais ex allié au sein de la coalition Sonko Président. « Il s'agit tout simplement d'options independantes qui traduisent la lecture que chacun se fait de la situation du moment », explique l'énarque. Quant au bouleversement survenu lors de la formation du nouveau gouvernement, Sonko a voulu s'abstenir de commentaires. La aussi la liberté de tout un chacun a voulu être respectée.



Source : Source : https://letemoin.sn/sonko-boubacar-camara-il-ny-a-...

