Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale : La liste des députés boycotteurs Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko sera ce lundi 14 avril à l’Assemblée nationale pour répondre aux Questions d’actualité. Mais la rencontre entre le chef du gouvernement et les députés se fera sans une bonne partie de l’opposition. Les Échos informe en effet que le groupe Takku-Wallu, certains non-inscrits, comme Thierno Alassane Sall et Anta Babacar Ngom, ainsi que les députés Nouvelle Responsabilité Amadou Bâ, Cheikh Oumar Ann et Moussa Hamady Sarr ont décidé de boycotter la séance. Le passage de Sonko à l’Assemblée était initialement programmé la semaine dernière. Il a été reporté à la suite de la disparition du khalife des layènes.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79860-sonko-lassembl...

Accueil Envoyer à un ami Partager