Ousmane Sonko confiné à son domicile « sans base légale » : Y en a marre indigné contre cette « nouvelle entrave »

Le mouvement ‘’Yen a marre”, qui dénonce cette situation, constate “ que le domicile de M. Sonko est encerclé sans base légale par la police, empêchant de facto toute sa famille de vaquer à ses occupations. Cette nouvelle entrave privant son fils de se rendre à l’école, est indigne et contraste d’avec la politique de notre pays en matière d’éducation ”.



Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, la coordination du mouvement demande “à l’État de lever ce blocus et de permettre à Ousmane Sonko, à sa famille et aux habitants de cette zone, de jouir de leur droit de circulation et à tout citoyen souhaitant s’y rendre, de le faire sans contrainte ”.



Pour finir, le mouvement prend à témoin la communauté internationale et tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie.













