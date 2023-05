Sortie de Barth, le verdict du procès… Les premiers coups de semonce de Pastef !

«Traitrise et ingratitude : de beaux jours devant nous! Mon Dieu. Je reviendrai sur énormément de choses lors de mes prochaines sorties. Personne ne nous impressionne», a posté Abass Fall, responsable de Pastef Dakar. Les propos de ce député, qui partage le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avec Barthélémy Dias, semble destinés au maire de Dakar qui n'a pas ménagé le leader de Pastef dans sa sortie de ce lundi.



De son côté, El Hadj Malick Ndiaye, le responsable de la Communication de Pastef, s’est employé à focaliser les choses sur l’actualité judiciaire. «Focus sur l’essentiel et non sur l’accessoire. L’essentiel c’est la décision dangereuse et illégale prise par la justice de Macky Sall. Notre seul et unique adversaire demeure Macky et il perdra ce combat dans tous les cas», a-t-il, lui aussi, posté sur Facebook.



Pour l'instant, aucune réaction ou d'annonce de déclaration de Ousmane Sonko ou de ses avocats. Mais, des échauffourrées sont notées à Pikine, à Ziguinchor, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar etc., depuis que le verdict du procès en appel est tombé. Celui-ci a condamné Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang assortis d'une contrainte par corps.

iGFM