Souleymane Ndéné Ndiaye : « De tous les candidats à la présidentielle, Macky Sall a le meilleur profil et; est le plus crédible » Lors de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall au Centre International Abdou Diouf (CIAD) à Diamniadio, Souleymane Ndéné Ndiaye a déclaré au micro de Leral.net que de tous les candidats à la présidentielle de 2019, "Macky Sall a le meilleur profil et, est le plus crédible".

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Août 2018





