Soutien à l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes : Le président Macky Sall salue le bilan des activités de la Der

Le Président de la République, ajoute le document, a salué la contribution la Der/Fj à la bonne mise en œuvre du Programme «Xeyu Ndaw Ni » et félicite la Déléguée générale et l’ensemble de ses équipes pour les performances remarquables sur la période 2018-2023 qui sont relevées par les statistiques disponibles ainsi qu’il suit : 115 milliards de FCfa injectés dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes ;

252 657 initiatives entrepreneuriales de femmes et de jeunes financées dont 6 286 Tpe et Pme accompagnées ;

15 437 bénéficiaires formés sur des compétences entrepreneuriales ;

1 862 entreprises assistées techniquement, 500 startups accompagnées et financées avec un impact global de 265 230 emplois créés et consolidés. Suite à ces remarquables résultats notés, le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre d’accentuer les efforts du Gouvernement sur la formation professionnelle et le financement des jeunes afin de promouvoir « Un Sénégal d’entrepreneurs », soutenu par des instruments publics d’encadrement et de financement consolidés et optimisés dans leurs interventions auprès des cibles.



Source : Le bilan de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a été salué par le président de la République lors de la réunion ordinaire du Conseil des ministres.

