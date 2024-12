Soutien au développement économique du Sénégal : La Société financière internationale octroie deux financements aux sociétés Sococim et Azalaï

Au cours de sa visite, précise-t-on, Ifc a annoncé deux nouveaux financements en faveur de projets visant à favoriser le développement social et économique ainsi qu’à créer des emplois dans les secteurs du tourisme et de l’industrie manufacturière du pays.



Il s’agit d’un prêt vert de 75 millions d’euros en faveur de Sococim, l’un des principaux cimentiers intégrés au Sénégal, qui a pour objectifs d'accroître la production de ciment bas carbone et de contribuer à combler le déficit de logements dans le pays. À la suite d’un précédent financement accordé en février 2023, le nouveau financement d’Ifc soutiendra le plan de modernisation des opérations de Sococim, y compris l’adoption de technologies plus efficaces et de combustibles alternatifs tels que la biomasse.



L’autre prêt de 10 millions d’euros est accordé au groupe Azalaï, un groupe hôtelier de premier plan en Afrique de l’Ouest, pour soutenir le secteur du tourisme au Sénégal et au-delà.



Selon le communiqué, le financement d’Ifc soutiendra les besoins en fonds de roulement du groupe Azalaï ainsi que ses plans d’expansion régionale. Ces plans incluent l’Hôtel Azalaï Dakar récemment ouvert, la reconstruction de l’Hôtel Azalaï Indépendance à Ouagadougou (Burkina Faso), et la remise à neuf du Grand Hôtel Bamako à Bamako (Mali).



« Ces projets soulignent l’engagement d’Ifc à favoriser la croissance économique durable et le développement au Sénégal. En investissant dans des secteurs clés tels que le tourisme et l’industrie manufacturière, Ifc et ses partenaires jettent les bases d’un secteur privé plus fort et plus résilient. Ces projets illustrent notre engagement à créer des opportunités, à améliorer le niveau de vie et à favoriser une croissance inclusive pour le peuple sénégalais », a déclaré Makhtar Diop.



Selon le communiqué, à l’occasion de sa visite, M. Diop a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, les ministres de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, de l’Énergie du Pétrole et des Mines, de l’Industrie et du Commerce, des dirigeants du secteur privé, des fondateurs de start-up technologiques.



Selon la même source, il a souligné l’engagement croissant d’Ifc à soutenir le développement et la diversification de l’économie du pays. Les discussions ont porté sur la promotion du développement durable en favorisant une croissance tirée par le secteur privé dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie, des infrastructures, du numérique, du tourisme, de la culture et de la création.



M. Diop a également échangé avec des leaders d’opinion des secteurs du climat, de l’autonomisation des jeunes, du sport, des industries culturelles et créatives, de l’égalité des genres et des médias. Les discussions ont porté sur le rôle clé de la jeunesse au sein des enjeux de développement et la manière dont le Groupe de la Banque mondiale pourrait mieux les soutenir.

