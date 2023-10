Soutien aux entreprises touchées par la Covid-19 : 20 milliards de FCfa du Fonsis à des Pme et Pmi Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|

À travers le Fonds islamique de relance (Fir), le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) met 20 milliards de FCfa à la disposition des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industries touchées par la pandémie de Covid-19. Ce mécanisme de soutien qui cible, dans la phase pilote, 400 entités économiques pourrait être étendu […] À travers le Fonds islamique de relance (Fir), le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) met 20 milliards de FCfa à la disposition des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industries touchées par la pandémie de Covid-19. Ce mécanisme de soutien qui cible, dans la phase pilote, 400 entités économiques pourrait être étendu en cas de réussite. Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) a signé, hier, une convention avec deux banques partenaires pour mettre des ressources financières à la disposition des Petites et moyennes entreprises (Pme) et des Petites et moyennes industries (Pmi) touchées par la pandémie de Covid-19. Il s’agit de la Banque islamique du Sénégal (Bis) et de Coris bank ; deux institutions financières qui auront en charge d’administrer ces fonds selon les « meilleurs standards et principes de la finance islamique », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du Fonsis, précisant que la signature de cette convention est le « dénouement d’un long processus ». D’un montant de 20 milliards de FCfa, cette enveloppe est destinée à appuyer 400 entités économiques. En cas de réussite de la phase pilote, il y aura une mise à l’échelle pour soutenir un plus grand nombre de Pme et de Pmi, a précisé Abdoulaye Diouf Sarr. D’où son appel à l’engagement de tous « afin que cet instrument contribue durablement à bâtir une économie résiliente ». Sont éligibles à ces ressources, les Pme-Pmi qui avaient une existence juridique antérieure à la Covid-19 et un bilan positif. Ces unités économiques doivent également opérer dans les secteurs identifiés dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap 2A), hors tourisme et défense et mener une activité ne violant pas les principes de la charia. Le directeur général de la Banque islamique du Sénégal, Boubacar Correa, et celui de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall, ont salué les initiatives du gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 et accompagner la relance de l’activité économique. Ils estiment que cette enveloppe traduit « l’engagement commun » des parties prenantes à soutenir les acteurs économiques particulièrement les Pme et Pmi. « La signature de cette convention marque une étape importante visant à fournir des ressources financières à ces entités économiques à un taux très compétitif », a déclaré Boubacar Correa. Ibrahima Mar Fall, de son côté, espère que cette convention va participer à renforcer la part de financement des Pme de son institution. Les 20 milliards de FCfa sont mis à la disposition du gouvernement sénégalais par la Banque islamique de développement. Le directeur pays de la Banque islamique de développement Abdoulaye Sow et le secrétaire général du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Aly Nar Diop, ont pris part à la cérémonie de signature de convention. Mamadou GUÈYE



Source : https://lesoleil.sn/

