Soutien aux religieux de Kédougou : Le maire Ousmane Sylla dégage 7 millions de FCFA Ousmane Sylla est au chevet des religieux à Salémata. Le maire de Kédougou a, en effet, dégainé une enveloppe de 7 millions de FCFA, dont 6 pour accompagner la reconstitution de la chambre du khalife général Elhadji Yacine Sall et 1 pour soutenir la mosquée du quartier Koulouba.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023

D’après Bes Bi qui relaie l’info, la cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 18 mai 2023, en présence d’une forte délégation dirigée par son bras droit Mamadou Diallo, c’est indiqué dans un communiqué.



Pour rappel, cette chambre à reconstruire appartenait à l’ex khalife général Elhadji Alpha Oumar Sall, elle avait pris feu à cause d’un courtcircuit électrique. Elle sera reconstruite et occupée par l’actuel khalife général Elhadji Yacine Sall, avec plusieurs pièces permettant d’accueillir des hôtes pendant les ziaras annuelles.



Le Directeur général de Dakar Dem Dikk a informé que le chef de l’État Macky Sall sera reçu, dans cette même chambre, pour des prières à l’occasion du Conseil des ministres délocalisé prévu très prochainement.



