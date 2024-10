Soutien exprimé à l’Etat du Sénégal : Bassirou Dimaye Faye salue l'esprit collaboratif du FMI Un des responsables du FMI avait récemment exprimé leur soutien au gouvernement sénégalais qui est dans un processus d'audit en profondeur de la dette publique, dans le but de clarifier la situation financière du pays et d'améliorer la transparence. Magnifiant leur position, le président sénégalais a partagé son avis sur X.

« Je salue l'esprit collaboratif du FMI, suite à la divulgation des résultats provisoires de l'audit des finances publiques du Sénégal, après la gestion 2012-2024. Je réaffirme mon engagement ferme, comme je l'ai dit lors de ma prestation de serment, à faire du Sénégal un partenaire sûr et fiable. » A posté hier , le président Bassirou Diomaye Faye sur X



Pour rappel, Julie Kozack, la porte-parole du FMI avait l'information ce 4 octobre au cours d'une intervention relayée sur son compte X.



