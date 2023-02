Soutien social de proximité des zones militaires et des corps de troupe: Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, favorable à une redynamisation Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, avorable à une redynamisation du soutien social de proximité des zones militaires et des corps de troupe, dans une perspective d'élargissement des opportunités professionnelles offertes aux militaires blessés et invalides.

"Le soutien social de proximité, assuré par les zones militaires et les corps de troupe, devra être redynamisé pour compléter l'action du commandement", a-t-il déclaré, lors de la commémoration de la troisième édition de la journée de solidarité des armées. Cette manifestation, constitue l'expression "vivace du concept armée-nation'', selon le ministre.



"Avec l'accompagnement de structures dédiées, a-t-il indiqué, il s'agira de poursuivre la réflexion pour élargir les opportunités professionnelles ouvertes aux militaires blessés et invalides, dans une perspective de reconversion ou de réinsertion dans la vie civile''.



"Nous comptons matérialiser ces ambitions dans une démarche inclusive, intégrant toutes les parties prenantes, des structures du pôle social aux associations", a souligné le ministre des Forces armées.



Selon lui, pour mener à bien ces ambitions, "il est essentiel que l'esprit de dialogue et de rassemblement, la recherche de l'intérêt général et une communication permanente avec la hiérarchie, guident leur conduite''.



M. Kaba note que la journée de solidarité des armées "offre l'opportunité à nos concitoyens, de manifester leur soutien de toute nature, en parfaite communion avec les Forces armées". "Nos camarades auxquels nous rendons hommage par cette journée en portent, pour certains d'entre eux, ce témoignage dans leur chair. Il nous appartient alors de perpétuer la célébration de cette journée", a-t-il dit.







