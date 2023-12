[Souvenir] Seize ans après sa disparition: Il était une « foi » Serigne Saliou Mbacké ! Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Voilà 16 ans déjà (28 décembre 2017) que le dernier fils du fondateur du Mouridisme sur terre, n’est plus de ce monde. Né en 1915 à Diourbel, celui que l’on surnommait « Borom Jamono » s’est éteint à l’âge de 92 ans. Grand producteur agricole, Il a été le fondateur de Khelcom, une ancienne forêt classée, qu’il […] Voilà 16 ans déjà (28 décembre 2017) que le dernier fils du fondateur du Mouridisme sur terre, n’est plus de ce monde. Né en 1915 à Diourbel, celui que l’on surnommait « Borom Jamono » s’est éteint à l’âge de 92 ans. Grand producteur agricole, Il a été le fondateur de Khelcom, une ancienne forêt classée, qu’il a transformée en une ville moderne dédiée à l’apprentissage et à la culture. Serigne Saliou Mbacké a exercé le Khalifat pendant 17 ans, de 1990 à 2007.

S.G



Source : https://lesoleil.sn/souvenir-seize-ans-apres-sa-di...

