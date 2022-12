Souveraineté Alimentaire : Un constat d’échec

Que sont devenues les différentes politiques de souveraineté alimentaire annoncées depuis des années ? Dans sa Déclaration de politique générale hier, le Premier ministre a parlé d’un ‘’début d’exécution de la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire’’ à partir de 2023. Cette stratégie permettra, d’après lui, d’accélérer la marche vers la réalisation de la souveraineté alimentaire. Il ajoute : ‘’Le projet de deuxième recensement national de l’agriculture fournira des données agropastorales, alimentaires et nutritionnelles fiables et à jour.’’



Pour relever le défi de la souveraineté alimentaire, il faudra nécessairement accorder une attention particulière à l’agriculture. L’objectif sur ce plan, a informé le PM, c’est de sécuriser la base productive et de développer les infrastructures rurales pour renforcer les productions. Ceuxci ont permis de couvrir les besoins en céréales de 93 % et en riz de 63 %.



En 2023, le gouvernement promet l’aménagement d’une superficie de 3 709 ha, à travers le Projet de développement rural de Savoigne, le Projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness (Pdidas), le Projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal, le Projet d’appui aux exploitations familiales à Matam.



Dans la même veine, exprime la DPG, la SAED mettra en valeur une superficie de 150 millions d’ha, dont 110 600 ha en riz pour une production de 749 175 t de paddy, 3 466 ha pour 103 980 t de tomate, 9 883 ha pour 246 875 t d’oignon, 3 050 ha pour 97 600 t de pommes de terre, 3 500 ha pour 66 mille t de patate douce. Quant à la Sodagri, elle va, à travers le Projet régional irrigation dans le Sahel, élaborer 10 plans d’occupation et d’affectation des sols complémentaires au niveau des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



‘’À travers le Projet de développement agricole en tiers sud, elle va réaliser des travaux d’aménagement des bas-fonds de 63 620 ha, dès le début du mois de janvier 2023, pour une durée de six mois’’, informe le Premier ministre. Qui ajoute : ‘’Grâce à la réalisation de ces projets, la Sodagri pourra, en 2023, accompagner la mise en valeur de 250 mille ha de riz, poursuivre la diversification avec l’accompagnement de 60 mille ha de maïs et 500 ha de fonio.’’



En outre, on pourrait aussi noter les travaux du Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo dont la première phase d’un coût de 166 milliards va démarrer en 2023. ‘’Le projet prévoit un transfert annuel de 530 millions de m3 d'eau par an depuis le lac de Guiers jusqu’à Linguère à travers des canaux à ciel ouvert sur un linéaire de 115 km, en vue de mettre en valeur un potentiel annuel de 46 mille ha pour promouvoir et redynamiser les activités agro-Sylvio-pastorales dans le Ferlo’’, a informé le PM. Amadou Ba est, par ailleurs, revenu sur les efforts consentis par le régime depuis 2012, notamment dans les filières riz et horticole.



‘’De 405 824 t de riz paddy en 2012, la production est passée à 1 326 761 t en 2021, alors que la production des fruits et légumes a atteint 1 583 661 t’’.

EnQuete