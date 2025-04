Spacebus 2025 : Le Président Diomaye Faye réaffirme l’ambition du Sénégal, de devenir une nation spatiale Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce week-end, à l’Esplanade du Grand Théâtre national, la cérémonie de lancement de la deuxième édition de la Caravane nationale de l’espace, Spacebus 2025. À cette occasion, le chef de l’État a renouvelé la volonté du Sénégal de s’imposer comme une nation spatiale, misant sur la science, l’innovation et la formation des jeunes, pour bâtir un avenir souverain et prospère.

Dans un discours empreint d’enthousiasme, le président a salué l’initiative portée par l’Agence sénégalaise d’Études spatiales (ASES), dirigée par Maram Kaïré, ainsi que l’appui précieux de partenaires techniques et financiers, notamment l’ambassade de France et la coopération luxembourgeoise. Il a également souhaité la bienvenue aux experts venus de divers pays, dont la France, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et la Slovaquie, soulignant ainsi la dimension panafricaine et internationale du projet.



Le thème de cette édition – « Le spatial, levier de développement durable » – a servi de fil conducteur à l’allocution présidentielle. Bassirou Diomaye Faye a rappelé que les technologies spatiales ne se limitent pas à l’exploration ou à la conquête, mais qu’elles constituent un véritable outil de réponse aux défis contemporains, allant de l’aménagement du territoire à la sécurité, en passant par l’agriculture intelligente, la santé, l’éducation, ou encore, la gestion des ressources naturelles.



Revenant sur les fondements de la politique spatiale du Sénégal, le Président a évoqué des jalons importants comme le Plan national de géomatique (1998) et la création du Groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation (GICC), qui ont conduit à la mise en place de l’ASES. Il a salué la parfaite cohérence de ces initiatives avec l’Agenda Sénégal 2050, centré sur la transformation structurelle du pays, l’innovation scientifique et le renforcement de la souveraineté nationale.



Par ailleurs, le chef de l’État a exprimé sa volonté de susciter des vocations scientifiques chez les jeunes, déplorant que seulement 16,5 % des candidats au baccalauréat soient inscrits en filière scientifique. Pour inverser cette tendance, le gouvernement prévoit de renforcer l’attractivité des filières STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), à travers la diversification des formations, la création d’outils pédagogiques et l’amélioration des infrastructures.



Bassirou Diomaye Faye a aussi annoncé l’accélération de la mise en œuvre de la feuille de route spatiale nationale, après le lancement réussi du premier nanosatellite sénégalais en août 2024. Parmi les projets en cours ou à venir, il a cité la construction d’un centre d’assemblage et de tests de microsatellites, l’installation de stations de réception de données satellitaires, la création d’un incubateur pour les startups du spatial, d’un observatoire à Khombole, d’une station de surveillance à Kédougou et d’un musée de l’aéronautique et de l’espace.



Le Président a aussi souligné les retombées économiques du secteur, estimant que le marché spatial mondial pourrait dépasser 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Pour lui, investir dans le spatial revient à embrasser une nouvelle révolution industrielle, stratégique et technologique, qui peut porter l’Afrique sur la voie du développement durable.



En conclusion, Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la jeunesse, l’encourageant à cultiver ambition, audace et détermination : « Le manque de ressources n’est pas un frein, mais un aiguillon pour innover », a-t-il déclaré, avant de proclamer l’ouverture officielle de cette nouvelle édition du Spacebus.



