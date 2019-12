Spécialiste en Stratégie: Natacha Ndiaye, une icône de la communication et de l’évènementiel Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 17:57 | | 0 commentaire(s)| Natacha Ndiaye, charmante dame, regard foudroyant, est une experte en Communication. Diplômée en Diplomatie, relations internationales et intelligence économique et sécurité des systèmes d’information au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Dakar (CEDS), Natacha a plusieurs cordes à son arc. Elle est spécialiste en Marketing, Évènementiel, Stratégie, Communication interne et externe, Gestion administrative et financière et Transformation digitale.



Après ses études supérieures et malgré son jeune âge, Natacha, découvre-t-on, a une expérience significative dans l’organisation et la planification de campagne de communication de grande envergure, tant au plan national qu'international, le développement et le pilotage de plans d’action, la coordination et le travail en équipe.



Née en France où elle grandit, Natacha a démarré sa carrière dans l’industrie touristique et hôtelière de luxe sur la Côte d’Azur. Etablie au Sénégal depuis 2009, elle a développé et poursuivi son expérience dans le domaine de la communication et de l’évènementiel.



Natacha a contribué au lancement de grands projets comme la cérémonie d’inauguration du nouvel aéroport AIBD, la visite Officielle du Président Emmanuel Macron au Sénégal ou encore l’implantation de plusieurs Groupe Multinationales et locales.











Accueil Envoyer à un ami Partager