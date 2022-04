Sponsoring: la Lonase poursuit le partenariat avec la FSB et décaisse 70 millions F CFA Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 20:07 | | 0 commentaire(s)| La Lonase et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat gagnant-gagnant pour une année supplémentaire et 70 millions francs CFA. La cérémonie a eu lieu ce jeudi.



