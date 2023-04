Sport-2 adversaires prestigieux en 4 mois : Ama Baldé face à un destin royal Après cinq ans sans lutter, Ama Baldé aura droit à deux combats de prestige en l’espace de quatre mois face à respectivement Gris Bordeaux et Modou Lo. Deux duels importants qui pourraient le porter tout au sommet de la pyramide de la lutte avec frappe

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Les années se suivent mais pourraient ne pas se ressembler pour Ama Baldé. Sevré de combat depuis sa victoire sur Papa Sow le 16 février 2018, le fils de Falaye Baldé va nouer son «Nguimb» d’ici peu. Il va retrouver l’enceinte de fort belle manière.



Le lutteur de Pikine va se frotter à deux VIP pour deux affiches de gala. Son premier duel sera contre Gris Bordeaux. Après le report dudit suite à sa blessure à la hanche, Ama Baldé a déposé la semaine dernière son certificat de guérison pour se tenir prêt à affronter le 3e Tigre de Fass.



La date du 9 juillet a été fixée par le CNG car le combat doit se tenir incessamment cette saison selon les textes de l’instance. Mais elle est sujette à des doutes car elle était initialement attribuée au promoteur Diak’s pour le combat Cheikh Tidiane Niang vs Alboury.



Avec le chamboulement du calendrier dû au décalage du drapeau du Chef de l’Etat, ce dernier pourrait céder la date à son compère, Ibrahima Diop qui est derrière le combat Ama Baldé - Gris Bordeaux. Sous réserve que ce dernier accepte et puisse tenir les charges autour de ce combat à ladite date.



Ce combat servira de test grandeur nature pour «Seuleu Bou ndaw» qui vise le trône de Roi des arènes. Face à un mastodonte qui est réputé comme un des meilleurs en matière de boxe, il devra quelque peu utiliser la même ruse qui l’a permis de terrasser des puncheurs comme Malick Niang et Tapha Tine.



Un duel qui sera rendu encore plus compliqué par cet impératif de victoire qui pèse sur Gris Bordeaux qui court derrière depuis 8 ans. Son dernier succès remontant au 3 mai 2015.



La revanche d’une vie contre Modou Lo



Ama Baldé aura ensuite la lourde tâche de défier le Roi des arènes, Modou Lo. Un combat reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons et qui pourrait enfin se tenir le 29 octobre prochain.



Le Cng en a fait la proposition à Luc Nicolai Production qui doit la valider ou pas. Il aura une occasion unique d’assouvir son rêve de toujours, celui de d’occuper le trône de la lutte avec frappe.



Un énorme challenge face à un adversaire qui l’a battu en mbapatt à ses débuts et qui a démontré son savoir-faire en lutte pure et en boxe. Ama Baldé tient d’ailleurs ce revers à travers et veut à tout prix laver son honneur. Téméraire au point de se faire nommer Kharagne Lo, le roc des Parcelles assainies a à cœur de défendre sa couronne face à un de ses nombreux protagonistes.



Si Ama présente l’avantage d’être plus jeune, il devra se méfier d’un Modou Lo qui a fait vaciller beaucoup de lutteurs réputés. Son palmarès élogieux (20 victoires, 1 match nul et 3 défaites) est révélateur de son aura. Mais la tête de file de l’écurie Falaye Baldé devra surmonter tout cela pour montrer qu’il peut marcher sur les pas de son défunt père, ancienne gloire de la lutte.



Il aura la lourde tâche de porter le drapeau de Pikine qui rêve d’avoir un Roi issu de sa ville après Tyson et Eumeu Séne. Le tombeur de Papa Sow essaiera aussi de baliser en quelque sorte le chemin à son frère pikinois, Boy Niang 2, qui croisera Modou Lo après lui. Un derby Pikine-Parcelles qui sera au cœur des débats dans les prochains mois avec ces deux affiches de feu.



Ama Baldé est à la croisée des chemins avec l’hypothèse de ces deux combats en quatre mois. Son accession vers le trône se jouera sur ces deux combats où il devra faire forte impression mais aussi gagner pour montrer qu’il a grandi et qu’il est le digne fils d’une légende de la lutte

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook