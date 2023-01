Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sport-Football : Opéré d’une fracture du doigt, Edouard Mendy absent des 'cages' pendant un moment (son club) Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2023 à 19:01 | | 0 commentaire(s)| Le gardien de but de Chelsea (élite anglaise), l’international sénégalais Edouard Mendy a été opéré d’un doigt fracturé à l’entrainement cette semaine, a annoncé, samedi, le club londonien sur le réseau social twitter. Et d’après constat de « l’APS » qui relaie l’information, après Fodé Ballo-Touré et Youssouf Sabaly, la blessure d’Edouard Mendy allonge à trois la liste des joueurs sénégalais admis à l’infirmerie.

Edouard Mendy, déjà écarté des cases à cause d’une blessure à l’épaule contractée depuis le Mondial au Qatar, sera de nouveau ‘’absent des terrains pendant un moment ‘’, suite à son opération d’un doigt.



En baisse de forme depuis quelques semaines, l’ancien gardien du Stade de Reims (France) a peu à peu perdu sa place de titulaire au profil du portier espagnol, Kepa Arrizabalaga.



Sous contrat jusqu’en 2025 avec Chelsea, Mendy n’a joué que 11 matchs depuis le début de la saison.



Son compatriote du Milan AC (série A), Fodé Ballo-Touré a aussi subi, lundi, une opération à l’épaule droit. Le joueur de 26 ans est sorti sur blessure, le 30 décembre dernier lors du match amical perdu (3-0) par son club contre le PSV Eindhoven (Hollande).



Le défenseur sénégalais sera indisponible pendant plusieurs semaines, renseigne le club italien.



La veille, Youssouf Sabaly qui évolue au Real Betis (Liga), est aussi sorti sur blessure à la 84e mn, lors du match nul 0-0 de son équipe contre l’Athletic Bilbao à l’occasion de la 15e journée du championnat espagnol.



‘’Lueurs d’espoir''



Une bonne nouvelle se dessine cependant, car blessé depuis novembre et absent de la Coupe du monde, le retour sur les pelouses du leader technique des Lions, Sadio Mané est annoncé en début février, selon toujours « l’APS ».



Selon des médias français qui donnent des nouvelles du joueur du Bayern FC (Bundesliga), Sadio Mané a entamé sa ‘’rééducation et devrait reprendre l’entrainement début février''.



Il pourrait même participer aux huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG (ligue1, France), indique-t-on.



Absent des terrains depuis le mois d’août 2022 à cause d’une blessure, son coéquipier en équipe nationale Moussa Niakhaté, évoluant à Nottingham Forest (Premier League anglaise) devrait lui aussi faire son retour sur les pelouses en fin janvier, selon des médias anglais.





Accueil Envoyer à un ami Partager