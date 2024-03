Sport : La Coalition Diomaye Président promet une grande réforme

La gestion des infrastructures en avant

Dans son programme, Diomaye Faye compte remédier au problème des infrastructures pour contribuer au développement du sport dans les années à venir. De ce fait, il promet la construction, la gestion et la maintenance des infrastructures sportives ainsi que la mise en place d’une Agence de développement et de promotion du sport qui devra contribuer au développement des infrastructures des clubs sportifs ainsi que la formation des entraineurs et des athlètes.



La construction de gymnases, de piscines, l’aménagement d’espaces sablonneux pour le Beach Soccer, le Beach Volley, la lutte traditionnelle sont également mentionnés dans le programme.



Retour en force du sport à l’école

Il y transparaît également la volonté de faire de la pratique physique et sportive une logique de bien-être pour les plus jeunes avec le retour du premier plan du sport-étude ainsi que des réaménagements sur les crédits horaires dans le milieu scolaire. Plusieurs mesures sont prévues comme la reprise du championnat national universitaire chaque année pour contribuer à la redynamisation du sport scolaire et universitaire.



«Diomaye Président» prévoit de mettre en place des départements de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) dans toutes les universités du pays. La construction des lycées d’Excellences du sportétude figure également dans le projet. Le programme de Diomaye Faye veut également faciliter la pratique du sport à la population en développant des installations sportives de proximité.



Une mutuelle pour les sportifs



Il est également prévu dans son programme la mise en place d’une mutuelle pour les sportifs licenciés «avec une obligation d’adhésion» qui permettra de financer des projets pour les sportifs de haut niveau à la retraite. Cette mutuelle effectuera un financement remboursable aux projets rentables que « les sportifs veulent promouvoir dans leur espace (centres de formation, fitness...).



Diomaye Faye s’engage à créer cinq pôles d’espoir (Nord, Sud, Est, Ouest, Centre) pour «le développement durable du sport de performance dans toutes les disciplines sportives». Une concurrence saine sera donc attendue dans ces différents pôles. La reconversion des anciens sportifs, la recherche scientifique sur les sportifs, la recherche de financement pour les Fédérations font aussi partie des volontés d’un Diomaye Faye qui voit du sport de performance, une vitrine touristique