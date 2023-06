Sport Mercato des lions : Habib Diallo a la cote en Angleterre Auteur d’une saison 2022-2023 remarquable en Ligue 1 française avec Strasbourg, Habib Diallo (20 buts et 1 passe décisive) intéresse sérieusement trois clubs en Angleterre : Brentford, Burnley et West Ham

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

À l’image de sa saison 2022- 2023, le prochain mercato d’été s’annonce très chaud pour Habib Diallo. Déjà, les convoitises se manifestent outre-Manche. Selon les rumeurs de transfert du week-end, trois pensionnaires de la Premier League ont coché le nom de l’attaquant sénégalais dans leurs petits carnets. “The Sun” a cité Brentford, Burnley et West Ham.

Avec la suspension de son buteur Ivan Toney pour huit mois par la Fédération anglaise de football pour des paris sportifs interdits, les Abeilles cherchent à lui trouver un remplaçant. Toney ne devant effectuer son retour dans l'équipe qu’en janvier 2024, le club anglais a jeté son dévolu sur Habib.



À en croire le journal anglais, les statistiques de l’attaquant des Lions (20 buts en Ligue 1) et son style de jeu “similaire” à celui de Toney ont convaincu Brentford. Strasbourg espère une offre d’au moins 23 millions d’euros pour laisser filer son meilleur buteur de la saison.



Les dirigeants anglais, eux, tenteraient d’obtenir un accord autour de 17,5 millions d’euros (environ 11,4 milliards de francs CFA). Mais le club londonien est en concurrence sur ce dossier avec West Ham, qui voudrait recruter un attaquant cet été pour parer à un éventuel départ de Gianluca Scamacca ou Michail Antonio.



Alors que Burnley, promu cette saison, voudrait renforcer l’effectif de Vincent Kompany pour son retour en Premier League. Un de ces trois clubs pourrait donc offrir à l’ancien pensionnaire de Génération Foot l’occasion de réaliser son rêve de jouer en Premier League.



Le Sénégalais a aussi une touche en France. En passe de perdre son attaquant Jonathan David, convoité par de grands clubs européens, et peu satisfait de Mohamed Bayo, Lille s’active à mettre le grappin sur l’ancien Messin. Les Dogues seraient même prêts à mettre 20 millions d’euros pour attirer l’international sénégalais de 27 ans dans leur filet, a révélé “l’Équipe”.

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook