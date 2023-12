Sports: Le Judoka Oumar Danga Loum est mort

Le sport particulièrement le judo sénégalais est en deuil avec le décès hier à Dakar de Oumar Danga Loum. L’information a été rendue publique par la Plateforme Club des experts, Globe Sports et Revue de presse. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de judo et Secrétaire général de l’Union Africaine de judo est décédé dans la soirée du 30 novembre à son domicile de Grand Yoff, rapporte LeTémoin.



L’homme, un ancien inspecteur de la Jeunesse de classe exceptionnelle s’était retiré de la vie active depuis quelques temps, suite à une maladie. Il a animé pendant longtemps, avec connaissance, talent et brio, la rubrique judo dans la page « Sports » du quotidien national « Le Soleil » ainsi que dans le défunt hebdomadaire « Zone 2 » où il signait sous le pseudonyme de Samba Farou Ndao. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée !