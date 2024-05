Station de Khar Yalla: Le chauffeur du camion qui aheurté les installations du BRT arrêté

Le camionneur a provoqué, dimanche soir, des dégâts importants en tentant de forcer le passage sur le corridor réservé au Bus Rapid Transit (BRT), ignorant délibérément les barrières de sécurité mises en place.



L’incident s’est produit sur l’axe Liberté 6 - Grand Yoff. Le chauffeur de camion a défié les mesures de sécurité strictes et s’est retrouvé bloqué sur le passage du BRT. Cette imprudence a entraîné des perturbations pour les autres usagers de la route.



D'aprés LeTémoin, le chauffeur du camion a été arrêté par les policiers qui étaient sur les lieux. En effet, après avoir extrait le conteneur de la voie du BRT par une grue, ils ont procédé à son arrestation. Depuis la mise en circulation du BRT, les autorités ont mis en place des mesures rigoureuses pour assurer la sécurité sur la voie dédiée.



Le gouverneur de Dakar avait annoncé que le corridor du BRT serait sécurisé en permanence, 24 heures sur 24. Une présence constante de la Police de circulation était prévue aux principaux carrefours du parcours du BRT pour prévenir ce genre d’incidents. Lors d’une réunion sur les dispositions sécuritaires du BRT, Al Hassane Sall, le gouverneur de Dakar, avait insisté sur l’importance de la signalisation pour éviter toute confusion et assurer la sécurité des usagers. Il avait également désigné un Commissaire pour la gestion et la sécurisation du BRT, avec la collaboration continue de la police et des pompiers pour prévenir les incidents.