Stratégie décennale: Moustapha Bâ, Directeur général du Budget décline les axes de l'émergence

Le Directeur général du Budget, Moustapha Bâ a expliqué la vision du Chef de l'Etat, Macky Sall qui est déclinée en une stratégie décennale 2014-2023 articulée autour de trois axes : axe 1 : transformation structurelle et croissance ; axe 2 : capital humain, protection sociale et développement durable ; Axe 3 : gouvernance, institutions, paix et sécurité ».

«Après la mise en œuvre du Plan d’actions prioritaires (Pap) dans sa phase 1 (2014-2018), qui a permis une mobilisation satisfaisante du financement interne et externe, pour un montant de 5 094 milliards Fcfa (93% dont 54% de financement interne et 38% de financement externe) et à un degré moindre du secteur privé pour 680 milliards Fcfa (7%) ; un rehaussement durable de la trajectoire de croissance du pays passant en moyenne de 3% à 6,6% ; un rattrapage infrastructurel…



La phase 2 (2019-2023) qui n’était qu’une continuité et une accélération, a connu un début d’exécution satisfaisante pour sa première année 2019, grâce à la mobilisation exceptionnelle des recettes et à l’appui de nos partenaires techniques et financiers », informe le Directeur général du Budget.



