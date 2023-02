Subventions : La FSF distribue 1,2 milliards FCFA aux clubs et acteurs du football local… Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération Sénégalaise de Football a communiqué sur les subventions accordées aux clubs de football professionnels et amateurs ainsi qu’aux acteurs du football local pour le compte de la saison 2022-2023. Pour cette année, la FSF qui sort d’une année faste avec la CAN 2022 et le mondial 2023 sans oublier le CHAN 2023, a décidé de redistribuer plus d’un millard de FCFA (1.299.500.000 FCFA.) d’après le communiqué de la FSF. Ladite somme a été libérée pour le paiement des primes des clubs et acteurs du football sénégalais. La fédération sénégalaise de préciser que “tous les bonus et primes ont été libérés au profit des différentes équipes nationales concernées et qu’elle procèdera bientôt au remboursement des arriérés de récompenses que la LSFP devait à certains clubs de 2016 à 2019.” Voici la réparation détaillée des subventions : Ligue 1 : 15.000.000 F CFA par club Ligue 2 : 10.000.000 F CFA par club Nationale 1 : 7.000.000 F CFA F CFA par club Nationale 2 : 3.000.000 F CFA F CFA par club Division 1 Féminin : 3.000.000 F CFA par club Division 2 Féminin : 2.000.000 F CFA par club Beach Soccer. : 1.000.000 F CFA par club Club régional : 1.500.000 F CFA par club ONCAV : 10.000.000 F CFA ASMS. : 3.000.000 F CFA AEEFS : 2.000.000 F CFA AIFS : 2.000.000 F CFA ANAF : 2.000.000 F CFA ANPS : 2.000.000 F CFA CONEFS : 2.000.000 F CFA Supporters Qatar 2022 : 6.000.000 FCFA

