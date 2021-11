Suicide à Mbane Dagana : l’homme ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Un suicide, on ne peut plus spectaculaire, a eu lieu, ce lundi 22 novembre 2021, à Mbane, Département de Dagana. C’est un homme qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, qui s’est donné la mort, à l’aide d’une corde avec laquelle il s’est pendu, du haut d’un panneau d’antenne appartenant à Tigo, rapporte "Rewmi".

