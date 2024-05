Suite à sa fermeture provoquée: LʼAéroport International Blaise Diagne est rouvert depuis 9h 30

Le Ministère de tutelle et les autorités aéroportuaires ont pris toutes les dispositions pour assister les passagers blessés dans l'accident. Ils ont été transportés dans des structures sanitaires de la place. D'autres, sortis indemnes de cet accident, ont été accueillis dans des hôtels.



Sur instruction du nouveau Directeur Général, M. Cheikh Bamba Dieye, AIBD SA a mobilisé ses équipes pour assister les passagers impactés. Des kits alimentaires ont été distribués à des centaines d'usagers et une assistance offerte pour accompagner les passagers.



L' aéroport est de nouveau fonctionnel avec un système d'exploitation opérationnel et des vols effectués par la compagnie nationale et celles internationales.