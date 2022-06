Suite au drame de Melilla: Kémi Séba invite au boycott de la Royal Air Maroc Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 20:52 | | 0 commentaire(s)| Kémi Séba, président de Urgences Panafricanistes témoigne de la gravité de la situation et de l’importance d’avoir une Afrique unie pour donner une réponse à la hauteur de ce « crime contre l’humanité ». Après la mort de de 23 migrants dans des conditions « inhumaines », Kémi Séba a appelé à boycotter la compagnie de la Royal Air Maroc.

Le président de Urgences Panafricanistes, Kémi Séba estime que le Maroc est aujourd’hui, le pays qui fait le sale boulot de l’Union européenne. « Tant que le Maroc et les autorités marocaines continues d’être les prostitués de l’Union Européenne, il faut boycotter Royal Air Maroc. Ça ne peut plus durer, chaque peuple a les dirigeants qu’il mérite », a dénoncé le président de Urgences Panafricanistes, Kémi Séba.



Ainsi, il a décrié le Président Macky Sall, parti quémander le blé de l’Ukraine. Alors que, l’Afrique a le Sorgho avec lequel, on gagnerait mieux à mettre en avant pour une autosuffisance africaine.



A retenir, après une tentative d’entrée massive dans l’enclave espagnole de Melilla, des dizaines de migrants sont morts ce week-end. Le chef de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » et réclamé une enquête sur ce drame.



