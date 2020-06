Suite et pas fin de ses convocations : Cheikh Yerim sera devant le procureur Toujours dans la suite et pas fin de ses convocations, du nouveau surgit dans le dossier qui vaut à Cheikh Yerim Seck ses va-et-vient devant les hommes de loi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020

Oui, après la gendarmerie qui le reçoit aujourd’hui, Yerim Seck sera présenté au procureur, nous dit-on.



Même si pour le moment l’info n’est pas précise sur l’heure, on nous signale qu’aujourd’hui ou demain au plus tard il sera devant cet homme de loi.



Nous y reviendrons…



