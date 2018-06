Suivez la conférence de presse d'Aliou Cissé avec Kalidou Koulibaly

« La Colombie peut nous causer quelques problèmes mais nous aussi je crois qu’on a des arguments à faire valoir et demain on saura bien les jouer…Nous allons vers une très belle confrontation. La Colombie doit nous battre pour se qualifier ». Ainsi, pense-t-il : « Même si on avait pris six points, il fallait prendre un point demain ». Aliou Cissé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juin 2018 à 13:42 | | 1 commentaire(s)|