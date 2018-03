Suivez le passage du Premier ministre Mahamed Boun Abdallah Dionne à l’Assemblée nationale en direct sur leral.net

Rédigé par la redaction le 29 Mars 2018 à 16:15 | Lu 29 fois

Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE et son gouvernement sont actuellement à l’Assemblée Nationale, pour répondre ce jeudi aux questions d’actualité des députés. Et cet exercice se fera sans le Groupe parlementaire "Liberté et Démocratie" qui a décidé de boycotter la séance.