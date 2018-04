Suivez sur Leral.net le procès de Imam Alioune Ndao et Cie, poursuivis pour terrorisme Le procès de Imam Alioune Ndao et ses 29 présumés complices poursuivis pour des faits liés au terrorisme, va démarrer ce lundi devant la Chambre criminelle spéciale de Dakar. Le palais de justice de Dakar est déjà rempli de monde avec les amis, parents et fidèles de l’Imam venus des quatre coins du Sénégal comme à leur habitude, pour le soutenir.

9H 49 mn : Condamnation du franco sénégalais Ibrahima Ly. Il écope de 15 ans de travaux forcés pour apologie au terrorisme et actes de terrorisme.



Assane Camara acquitté. Il est poursuivi pour les faits de financement au terrorisme et d’association en vue d’une entreprise de terrorisme.



9H 44 mn : le Président de la séance Samba Kane et la composition du tribunal rejoignent la salle d’audience.





09 H 00 mn : Imam Alioune Ndao tout de blanc vêtu et ses co-accusés sous bonne escorte des forces de l’ordre en cagoule, entrent dans la salle.



Devant un imposant dispositif sécuritaire mis en place, ils se dirigent petit à petit vers la salle d’audience numéro 4 déjà à moitié pleine. Le délibéré des jugements des accusés Ibrahima ly et Assane Camara est, dans le même temps, prévu pour ce matin. Le procureur Aly Ciré Ndiaye avait requis les travaux forcés à perpétuité contre le premier nommé et 5 ans d’emprisonnement ferme contre le second.



Depuis le box des accusés, ils lèvent les mains en direction de l’assistance pour saluer en langue arabe leurs proches qui se lèvent de leurs sièges et scandent le nom du Tout-Puissant : « Allahou Akbar » en guise de réponse.







Kady FATY, leral.net

