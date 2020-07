Supposé scandale foncier de 31 milliards à Mbao : les familles dénoncent une manipulation malsaine pour torpiller la procédure Suite aux informations relayées par une certaine presse, faisant état d’un scandale de 31 milliards impliquant le gouverneur de la région de Dakar et le directeur des domaines sur le terrain de grand Mbao 375 devenu 4603 D/p et le titre foncier 246 D/p correspondant à une superficie de 43 Ha, les familles concernées précisent que cet article s’inscrit en porte-à-faux avec la réalité de la procédure.

L’Etat avait sollicité ces terrains pour utilité publique. Cinq ans après l’octroi, l’Etat tarde à occuper les sites. Face à ce constat, les familles Thiombane, Fall et Séne traduisent en justice l’Etat pour demander la rétrocession des terrains. Après avoir épuisé toutes les procédures, la justice ordonne la rétrocession.

Mais du fait que l’Etat avait donné ce terrain à d’autres sociétés, les familles qui étaient représentées par feu Diabel Thiombane, avaient pu trouver un consensus avec l’Etat du Sénégal. Et que ce dernier a accepté de racheter ce terrain à 70 francs le mètre carré, correspondant à un montant de 31 milliards environs.



Après la réélection du président Macky Sall, lors du premier conseil des ministres, le chef de l’Etat ordonne le payement du montant dû aux familles. De ce fait, le gouverneur de Dakar, le directeur des domaines, Mame Boy Diao et le ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo ont été saisis pour la convocation d’une commission.



Mais cette procédure connaitra des perturbations avec les décès de M. Diabel Thiombane et Me Pape Basséne. Il fallait prendre un autre avocat en l’occurrence Me Ousmane Thiam et choisir un autre représentant légal de la famille Thiombane à savoir, M. Ibrahima Diop. Les familles Fall et Séne sont représentées par Me Youssou Camara et Me Abdoulaye Diallo. Le 03 juillet 2020, Me Youssou Camara saisit le gouverneur et le directeur des domaines pour l’envoyer le document complet.



En tant que représentant de la famille Thiombane, je tiens à préciser que la famille n’est mêlée ni de près, ni de loin à cette attaque diffamatoire faite au gouverneur de Dakar et au directeur des domaines.



Par ma voix, la famille remercie le directeur de la Dscos, le ministre de l’économie, le Directeur des domaines, le gouverneur de Dakar et toutes les bonnes volontés qui n’ont ménagé aucun effort pour l’aboutissement de ce dossier.



Au demeurant, nous prions solennellement le gouverneur de Dakar et le DG des domaines de convoquer rapidement la commission afin que les familles puissent rentrer dans leurs fonds. Tout de même, dire que ce dossier a des relents d’un scandale relève de manipulations malsaines



Ibrahima Diop



