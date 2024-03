Supposées déboires judiciaires de Rose Wardini: Sa cellule dit halte à l'acharnement... Dans sa parution de ce lundi 4 mars 2024, le quotidien L'Observateur renseigne que la Présidente Rose Wardini serait dans de nouveaux déboires judiciaires en raison d’une supposée affaire de créance d'un montant de 150 millions de FCFA qu'elle aurait contracté à la Banque BICIS et qui lui vaut aujourd'hui, une menace de saisie de son immeuble à la cité Bellevue.

La cellule de communication de Sénégal Nouveau tient à démentir cette information et se réserve le droit d'apporter des précisions. Dr Rose Wardini n'a rien à voir dans cette affaire qui concerne plutôt la structure KEYNA SPA SARL qui appartient à des privés.



Au-de-là de ces accusations infondées, le quotidien du Groupe Futurs Médias a mentionné dans l'article que la Présidente Rose Wardini serait sous contrôle judiciaire. Une autre fausse information véhiculée dans la presse depuis l'éclatement du dossier sur la double nationalité. La cellule de communication tient à signaler de façon ferme et définitive que sa Présidente n'a jamais été placée sous contrôle judiciaire dans ce dossier. Elle est libre de tout mouvement et dispose de toutes les preuves établissant sa bonne foi.



La cellule de communication constate pour le regretter que depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, elle ne cesse de faire l'objet d'attaques et d'accusations infondées et injustifiables de la part de personnes mal intentionnées tapies dans l'ombre.



Face à cet acharnement répétitif, le mouvement Sénégal nouveau a décidé de prendre toutes ses responsabilités et ne laissera plus personne attaquer gratuitement sa Présidente sans réagir. Et, la réplique sera beaucoup plus virulente.







