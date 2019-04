Suppression du poste de PM : Boune Abdallah Dionne quitte dès début mai Au rythme où vont les choses, l’actuel Premier ministre devrait abandonner son poste dès début mai. C’est en tout cas ce qu’indique "Source A" dans sa livraison de ce jeudi. Le journal souligne en effet, que si le Président Macky Sall introduit le projet de suppression du poste de Premier ministre à l’Assemblée nationale, en demandant qu’il soit examiné en procédure d’urgence, ce qui semble être le cas selon "L’Observateur", le Sénégal n’aura plus de Premier ministre avant la fin de la première semaine du mois de mai.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019

En effet, souligne le journal, les députés vont se pencher immédiatement sur la question, et dans un délai d’une semaine, l’affaire sera bouclée. « En une semaine, le projet sera présenté en plénière, si le gouvernement demande une procédure d’urgence », explique, en effet, dans le journal, le président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, Seydou Diouf.

