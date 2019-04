Suppression du poste de PM : Moustapha Diakhaté demande à Macky de s'expliquer devant les Sénégalais Moustapha Diakhaté demande au Chef de l’Etat d’expliquer aux Sénégalais pourquoi il a décidé de supprimer le poste de Premier ministre.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019

«Si le président de la République Macky Sall, qui a était Premier ministre, estime qu’il temps est de supprimer ce poste, il a ses raisons. Toutefois, il doit expliquer aux Sénégalais le pourquoi de la suppression du poste. Certainement, le Président Senghor à son temps l’avait fait », a, en effet, indiqué chef de cabinet du président la République, dimanche, dans l’émission Objection de Sud FM. « j’aurais aimé que le jour où le gouvernement a déposé le projet de loi à l’Assemblée nationale, que le président de la République rencontre la presse pour expliquer le pourquoi de cette décision », a-t-il poursuivi

Toutefois, a-t-il dit, « à titre personnel, j’ai toujours été favorable à la suppression du poste de Premier ministre pour deux raisons: la première, depuis 1963 le Sénégal est installé dans un régime présidentialiste pur et dur, et je crois que c’est à juste raison, parce que, personnellement, je crois au présidentialisme fort. L’autre raison, parfois, le poste de Pm peut être crisogène ( source de crise )».



