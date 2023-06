Sur sa blessure et sa défaite contre Boy Niang 2 : les révélations de Balla Gaye 2 Invité sur Bantamba TV, Balla Gaye 2 s’est prononcé sur l’actualité autour de lui notamment sa blessure qui l’écarte des arènes pour le moment. Le Lion de Guédiawaye n’a pas voulu en dire plus sur la nature exacte de sa blessure qui a motivé le renvoi de son combat contre Eumeu Sène initialement prévu ce 30 juillet. Mais il a annoncé son voyage à l’étranger pour s’assurer d’être physiquement prêt afin d’en découdre avec le Tay Shinger la saison prochaine.

« Lors du drapeau du chef de l’État je n’ai pas pu faire correctement ma chorégraphie parce que j’étais blessé. Les gens ne le savaient pas mais j’étais blessé et je faisais semblant de faire une prestation. Je ne vais pas vous dire exactement devant les téléspectateurs où je me suis blessé mais sachez que je suis effectivement blessé (…) Je ne pense pas que ma convalescence va durer longtemps.



Je vais revenir très vite. Après la fête de la Tabaski (Eid el kebir), je vais voyager pour préparer mon combat. Je suis toujours sous contrat et ni mon adversaire, ni moi ne voulons rester un an sans lutter » a-t-il déclaré.



Après avoir obtenu une victoire à l’arraché quelques mois plus tôt contre Gris Bordeaux, Balla Gaye 2 a été surpris par le challenger Boy Niang 2 qui lui a infligé une défaite cuisante au début de l’année 2023. Le lion de Guédiawaye concédait alors un sixième revers dans sa carrière en 28 combats dispu- tés. Cinq mois plus tard, il revient en longueur sur cette défaite contre le fils de De Gaulle.



« Je vais vous faire une confidence. Savez-vous que j’ai répété à l’entraînement l’action où j’ai pris la jambe de Boy Niang? Je le jure et à chaque fois je terrassais mon sparring- partner. Mais le jour du combat cela ne m’a pas réussi et je mets ça sur le compte du destin. Ce n’est pas parceque je manquais de fraîcheur physique. Non du tout mais c’est juste que ce jour-là je devais perdre » souligne-t-il d’emblée.



Si Balla Gaye 2 affirme qu’il était prêt physiquement le jour du combat, sa défaite était-elle alors due à une manque de prépara- tion mystique ? Depuis la disparition de son père feu Double Less, l’entourage de BG2 subit beaucoup de critiques de la part des supporters du lutteur. Entre déficit d’expérience et de connaissances profondes en pratique mystiques, le vide laissé par le paternel de l’ex roi des arènes semble être énorme et toujours pas comblé par le staff du lion de Guédiawaye.



«C’est vrai qu’il y a des endroits où mon père allait pour recueillir des prières et maintenant je n’y vais plus parce que je ne les connais pas (…) Mais c’est comme ça je devais perdre et j’ai perdu. Peut-être que j’ai été atteint mystiquement. Ça arrive à tous les lutteurs un jour ou l’autre.



Mais Boy Niang est un grand lutteur. Je ne suis pas facile à battre et je le sais. Ce n’est pas pour me vanter mais c’est la vérité. J’ai confiance en mes qualités. J’ai saisi sa jambe mais j’ai perdu équilibre et j’ai voulu aller le ceinturer.



Mais il a été très réactif et a reculé d’un pas. Et au moment où j’essayais de me relever il m’a plaqué et je suis tombé. Ça s’est joué à peu mais ce n’est pas parce qu’il était plus prêt que moi » a affirmé l’ancien roi des arènes.

