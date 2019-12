Surfacturations, fausses certifications de services… : La délégation générale au pèlerinage accablée La délégation générale au pèlerinage aux Lieux-Saints de l’Islam dirigée par Abdoul Aziz Kébé a été épinglée par l’Inspection des services du ministère des Affaires étrangères. Dans un rapport définitif de vérification du fonds d’avance du pèlerinage 2016, ladite délégation est accusée de paiement indu à des missionnaires, de viol des dispositions du Code des marchés publics en passant par des surfacturations et autres fausses certificats de service.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 12:41 | | 1 commentaire(s)|

Selon L’Observateur », le dit rapport ouvre un paradoxe : « c’est sous le prétexte de convoyer des pèlerins aux Lieux-Saints de l’islam que cet important montant de crédits est régulièrement dégagé par les pouvoirs publics. Les voyagistes privés ont démontré leurs capacités à organiser le voyage, l’hébergement, la restauration et l’encadrement de pèlerins. (…) ».



Le document révèle « un paiement indu à trois missionnaires qui ont bénéficié de contrat relatif à la coordination et à l’encadrement des équipes à l’étape de Dakar. Des personnes qui ont été rémunérées à hauteur de 500 000 F Cfa chacune ».



Entre autres reproches faites à la délégation dirigée par Abdoul Aziz Kébé, le défaut de publication des demandes de renseignement de prix (Drp) dans le Plan de passation des marchés en 2016 par la Délégation générale au pèlerinage, la surfacturation des produits pharmaceutiques.

