Surprise en Guinée : élimination brutale contre la Tanzanie

Football Atlanticactu/ CAN 2025/ Saliou Ndong La course aux places pour la CAN 2025 a été profondément perturbée par l’élimination de la Guinée, battue par la Tanzanie dans le groupe H. Le Sily National, qui se rendait à Dar es Salaam, n’avait besoin que d’un match nul pour valider sa qualification, mais a perdu 1-0. […] Football Atlanticactu/ CAN 2025/ Saliou Ndong La course aux places pour la CAN 2025 a été profondément perturbée par l’élimination de la Guinée, battue par la Tanzanie dans le groupe H. Le Sily National, qui se rendait à Dar es Salaam, n’avait besoin que d’un match nul pour valider sa qualification, mais a perdu 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Simon Msuva à la 60e minute, suite à un centre précis de Mudathir Yahya. Bien que dominés en termes de possession, les Tanzaniens ont fait preuve d’une redoutable efficacité en contre-attaque. Grâce à cette victoire, les Taifa Stars se qualifient pour la prochaine CAN, prévue au Maroc, laissant la Guinée, pourtant proche de la qualification, sur le bord du chemin.



Source : Source : https://atlanticactu.com/surprise-en-guinee-elimin...

