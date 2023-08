Suspension de Tik Tok au Sénégal: Baisse de débit chez les commerçants Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 23:05 | | 0 commentaire(s)|

L’État du Sénégal a procédé à la suspension du réseau social Tik Tok pour freiner les « messages haineux ». Cette mesure porte un sacré coup à l’activité des commerçants via la plateforme avec une possible chute du chiffre d’affaires jusqu’à 50 %. Tik Tok, cette plateforme renvoie à l’humour pour certains. Pour d’autres, c’est une vitrine […] L’État du Sénégal a procédé à la suspension du réseau social Tik Tok pour freiner les « messages haineux ». Cette mesure porte un sacré coup à l’activité des commerçants via la plateforme avec une possible chute du chiffre d’affaires jusqu’à 50 %. Tik Tok, cette plateforme renvoie à l’humour pour certains. Pour d’autres, c’est une vitrine commerciale. Ousmane Diop fait partie de cette deuxième catégorie qui a décidé d’en faire un catalyseur de l’activité économique. Ce jeune homme de 27 ans s’active dans la vente de chaussures et d’habits. Fréquentant, d’habitude, le marché de Colobane, il pouvait se permettre de rester parfois à la maison tout en restant en contact avec ses clients via Tik Tok. Il a su profiter de la magie du clic. « Chaque jour, je fais des vidéos avec un fond musical pour faire la promotion de mes produits », indique Ousmane. Cette orientation a eu les effets escomptés, selon lui, puisque les sollicitations ne manquaient pas. « Je ne pouvais pas rester un seul jour sans recevoir de commandes venant des abonnés de Tik Tok. Cela a contribué au développement de mon activité, me permettant de vendre au minimum 8 à 12 paires de chaussures par jour », raconte-t-il. Aujourd’hui, dit-il, avec la suspension de Tik Tok jusqu’à nouvel ordre, son gagne-pain va forcément être impacté. « C’est une mauvaise décision qui nous impacte forcément. Si nous sommes sur Tik Tok, c’est uniquement pour gagner notre vie. Les ventes vont forcément baisser », souligne-t-il. Sur Tik Tok, l’avantage est qu’on n’a pas besoin d’études poussées pour faire la promotion de ses produits. Raison pour laquelle certains acteurs économiques misent sur les vidéos. Vendeuse de tissus, Anta mène son activité à partir de son magasin à Thiaroye. À part le voisinage, le reste de sa clientèle s’est signalée via Tik Tok ; ce qui lui fait apprécier les effets économiques de l’application. « Nous ne nous intéressons pas à la vulgarité et aux messages de violence. Moi, je suis sur Tik Tok uniquement pour vendre mes produits. Cela n’a rien à voir avec les messages haineux. Donc, c’est malheureux que nous subissions les dommages collatéraux », déplore-t-elle. À l’en croire, elle va perdre 60 à 70 % de son chiffre d’affaires. « Les conséquences seront forcément lourdes. Les ventes vont chuter, car c’est notre plateforme favorite », affirme la commerçante. Les acteurs de la mode sont également bien présents sur Tik Tok. C’est grâce à des vidéos qu’ils affichent les tendances du moment pour attirer les clients. Avec la suspension de l’application, Mariama Faye craint pour son business. « Ceux qui nous connaissent vont forcément venir. Le problème est que nous ne pourrons pas accueillir de nouveaux clients. Ceci implique des pertes financières. Donc, nous espérons que la suspension va rapidement être levée », prie la dame. Sur Tik Tok, il n’y a pas que les commerçants classiques. Des éleveurs de races de moutons y affichent fièrement leurs produits. Youssou Sarr en profite pour faire la promotion de ses moutons « Ladoum » et bénéficier probablement de retombées économiques ou de partenariats. « Je mettais, toutes les semaines, mes différents produits. L’idée est de nouer davantage de relations avec mes camarades éleveurs afin de pouvoir vendre ensuite. La suspension de Tik Tok va vraiment faire mal », déclare-t-il. Vulgaire pour certains, Tik Tok est utile pour d’autres…ils y gagnent leur vie. Demba DIENG Le calvaire pour les gros comptes Sur Tik Tok, les commerçants se bousculent à travers des publications qui promeuvent leurs produits. À côté, il y a les gros comptes uniquement dédiés aux publicités pour les entreprises. « Ces dernières années, la vente de comptes Tik Tok, avec environ 20 000 à 30 000 abonnés, s’est beaucoup développée. Cela permet aux commerçants d’avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus de clients », renseigne Ousmane Diop. Aujourd’hui, avec la suspension de Tik Tok, les pertes seront importantes, affirme Mamour Diop. Avec plus de 100 000 abonnés, il signait des partenariats avec des structures, notamment immobilières, pour la vente de terrains. En un mois, il pouvait gagner plus d’un million de FCfa. « Si Tik Tok est suspendue, les partenariats vont, à coup sûr, se faire désirer, car les partenaires vont se rabattre sur les autres plateformes. Ainsi, nous perdons en abonnés et en argent. Ce sera difficile à combler parce qu’à la fin de la suspension, il faudra presque tout recommencer », s’inquiète-t-il. Très suivi sur Facebook, Bathie Drizzy estime que les conséquences seront importantes pour les producteurs de contenus et les commerçants. À l’en croire, c’est leur canal privilégié. « Il y aura forcément d’importants impacts pour les créateurs de contenus publicitaires qui nouent des contrats avec les structures publiques et privées. Ce sera également compliqué pour les commerçants qui vendent plus sur Tik Tok que dans leurs magasins. Cette décision aura forcément des conséquences économiques et financières », analyse-t-il. D. DIENG



Source : Source : https://lesoleil.sn/suspension-de-tik-tok-au-seneg...

Accueil Envoyer à un ami Partager