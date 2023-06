Suspension de son signal : Le Groupe Wal Fadjri traîne l’Etat du Sénégal en Justice

Ainsi, sur la table des magistrats de cette dernière, les conseils du groupe de presse du Front de terre ont déposé 3 recours.



En effet, une requête aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministère de la Communication, des Télécommunications et l’Économie numérique a été déposée.



De même qu’une autre requête aux fins de suspension en référé de l’exécution de la décision du ministère de la Communication, des Télécommunications et l’Économie numérique.



Et une dernière requête abréviative de délai.





Ainsi, si la Cour suprême, qui a été saisie, en vain, au mois de mars 2021, après la suspension de Walf Tv, donne raison au groupe Wal Fadjri, les téléspectateurs devraient très vite retrouvé le signal de leur télévision préférée. Ce qui n’est pas difficile à établir au regard des réactions un peu partout dans le monde déplorant la suspension d’une chaine de télévision pour des raisons obscures.



S walf-groupe.com