Suspension du signal de la SenTv: Idrissa Seck dénonce avec une décision anti-démocratique

Idrissa seck s’est exprimé sur la décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) de suspendre les programmes de la SEN Tv pendant 7 jours, pour non-respect de la réglementation sur la publicité des produits de dépigmentation.



« Le président Idrissa Seck a appris avec consternation la décision du Cnra de suspendre les programmes de la Sen Tv. Il est préoccupé par la situation de chômage technique dans laquelle se trouvent les travailleurs de cette entreprise et dénonce avec fermeté cette décision qui vient porter un coup aux acquis démocratiques de notre pays », a déclaré à Seneweb, son porte-parole, Daouda Bâ.



Il explique que le candidat malheureux à la dernière présidentielle « apporte son soutien total au groupe D-Media et à son président Bougane Guèye, et espère une annulation immédiate de cette suspension ».

