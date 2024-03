Suxali Sa Gox fait le pari d'Amadou BA pour les élections présidentielles

Le 24 Mars 2024 prochain marquera un tournant décisif dams la marche du Sénégal vers l'émergence.

Notre mouvement Suxali Sa Gox, résolument ancré dans le combat pour le développement de notre pays, ne saurait être spectateur des joutes électorales en cours.Nous assumons pleinement notre responsabilité dans le jeu politique actuel et voulons opérer un choix judicieux qui procéde d'une profonde analyse des offres politiques et de l’environnement géopolitique.



Cependant, notre choix se veut toujours être un choix de conviction et non de circonstance. C’est un engagement pour le Sénégal et pour l'intérêt supérieur de la population sénégalaise.



Ainsi, nous portons notre choix sur Amadou BA !

Ce parti pris que nous assumons en toute responsabilité est animé par l’espoir de voir de profonds changements se réaliser relativement aux attentes pressantes de la population lougatoise et sénégalaise :

 Nous avons espoir que l’offre du prochain Président du Sénégal intégrera la capacitation des régions à travers la valorisation des potentialités que regorge chacune d’elles ;

 Nous avons espoir que notre cher LOUGA avec le Président Amadou BA connaîtra enfin l’Industrialisation par le biais de la transformation des produits issus de l’Elevage et de l’Agriculture principales potentialités de la région ;

 Nous avons espoir que les chaînes de valeurs ainsi crées, endigueront sensiblement le chômage des jeunes et relèveront ainsi le pouvoir d’achat des lougatois ;

 Nous avons espoir que l’Hôpital Amadou Sakhir MBAYE sera érigé en Hôpital de niveau 5 avec le relèvement de son plateau médical et que d’autres hôpitaux verront le jour à LOUGA ;

 Nous avons espoir que les jeunes lougatois verront s’implanter dans leur localité, des universités et des centres de formation diplômante pour s’accomplir professionnellement ici ou ailleurs.



L’impact des solutions apportées à ces quelques attentes non exhaustives, confirmera notre choix ou l’infirmera.



Vive Louga notre region, Vive le Sénégal !

Mr ABDOULAYE DIOP

Président du Mouvement SUXALI SA GOX