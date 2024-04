Symposium sur les investissements de la Diaspora : L’investisseur Sénégalo-américain, Ali Diallo a reçu le Luminaire Award

«Le prix fut décerné lors du Symposium sur les Investissements de la Diaspora. Le symposium s'est déroulé du 20 au 22 mars 2024 à San José (près de San Francisco). Il a regroupé plus de mille participants et qui s’est tenu en Californie en présence de hauts dignitaires et d’investisseurs, notamment l’ambassadrice du Rwanda ; la vice-présidente de l’agence Development Finance Corporation (anciennement Opic), l’ancienne directrice exécutive de la Banque africaine de development (Bad) ; le vice-président du Millennium Challenge Corporation ; l’ancien ministre des finances du Soudan ; et Son Excellence Mme Ramatoulaye Diallo Ndiaye, présidente de la fondation de la Grande Muraille Verte et ancienne ministre du Mali », lit-on dans le document. Selon la même source, M. Diallo partage ce prix avec six autres leaders dont Thomas DeBass, directeur général de l’Office des partenariats du département d'État des États-Unis ; Mme Joyce Msuya, sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires de l’Onu ; et Mme Kady Sylla, directrice de la fondation King Baudouin.



M. Diallo dédia ce prix au peuple sénégalais « qui a fait preuve de courage et qui a donné à l’Afrique et au monde une belle leçon de démocratie avec des élections réussies », dit-il.



M. Diallo est le fondateur et Pdg d’Aurion Capital, une holding d’investissement et un groupe financier américain qui est basé à la Silicon Valley et qui investit dans le capital-risque (Venture Capital), l’énergie verte, l’immobilier, la technologie, et les partenariats public-privés. Le groupe est spécialisé dans la création et gestion de fonds institutionnels, et la prise de participation dans des sociétés d'investissement, des groupes industriels, et les start-ups à fort potentiel. Aurion Capital supporte également l’impact social en finançant des programmes socio-culturels et artistiques et des écoles dans la sous-région.

Aurion Capital a un portefeuille de 10 fonds de capital-risque représentant 200 millions de dollars d’actifs sous gestion, et de 50 sociétés américaines valorisées à 600 millions de dollars. Le groupe est l’actionnaire principal et gestionnaire des fonds d’investissement du géant coréen LG Electronics avec lequel il a déployé plus de 100 millions de dollars.



«Ali Diallo est le premier Africain à avoir été nommé White House Presidential Innovation Fellow à la Maison Blanche. En tant que membre du bureau présidentiel sur l’innovation de la Maison Blanche, lequel fut lancé par le président Obama et voté par le congrès américain, il occupa plusieurs rôles exécutifs dans le gouvernement américain, notamment au ministère des vétérans où il mit en place une initiative fintech supportée par le sous-secrétaire du ministère », informe la même source.



M. Diallo cumule plusieurs fonctions aux Etats-Unis et en Afrique en tant qu’entrepreneur, investisseur, et venture capitalist : Il est directeur général chez Clearbrook, une société d’investissement qui siège au board de Mitsubishi et qui gère 12 milliards de dollars d’actifs à travers des fonds qui sont cotés à la bourse américaine, et le directeur général de Nova Prime, un fonds de capital-risque de 150 millions de dollars qu’il fonda en Californie en collaboration avec LG et qui investit dans les start-ups américaines et internationales.



Il fut directeur des investissements de LG Electronics et directeur des programmes d’entrepreneuriat du Massachusetts Institute Technology (Mit) où il supporta les entrepreneurs africains, et Lecturer et mentor dans le programme du Executive Mba de l’école de business du MIT. Il est le co-fondateur du groupe United, un conglomérat basé à Dubaï qui intervient dans les infrastructures et les grandes industries en Afrique. Il co-fonda également un consortium télécom qui avance la connectivité et l’inclusion digitale en Afrique et en Amérique rurale, ainsi que deux start-ups fintech qui évoluent au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Il est également Mentor chez Techstars, l’incubateur et l’accélérateur de start-ups qui est présent en Amérique et en Afrique.



Le Luminaire Award est le onzième prix qu’il remporte aux Etats-Unis, après ceux reçu du Mit, de LG Electronics, d’Intercon à Las Vegas, et de l’état du Maryland.

