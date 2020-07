TABASKI: Les salaires et pensions virées pour 76,9 milliards de Fcfa

Selon les informations de Libération online, les salaires et pensions ont été virés pour un montant de 76,943 milliards FCFA. A titre de rappel, les avances tabaski des agents publics et des pensionnés d’un montant de 16,232 milliards FCFA ont été payées à fin juin.





Source : Source : https://www.dakarposte.com/TABASKI-Les-salaires-et...

