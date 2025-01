TDS-SA : Présentation des Vœux et Perspectives pour 2025 Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 03:05 | | 0 commentaire(s)|

La Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) a organisé ce matin une cérémonie marquante pour la présentation des vœux de Nouvel An de sa Directrice Générale, Dr Aminata Sarr Malick Ndiaye, à l'ensemble du personnel.



Un moment de partage et de projection

Lors de cet événement, Dr Aminata Sarr a profité de l’occasion pour rappeler les grandes lignes du Plan Stratégique de Développement (PSD), aligné sur le nouveau cadre des politiques publiques, baptisé « Agenda national de transformation Sénégal 2050 ».



Elle a également tiré un bilan complet des activités réalisées en 2024, mettant en lumière les avancées significatives de TDS-SA dans le domaine de la télédiffusion et les efforts pour moderniser les services rendus aux Sénégalais.



Une vision tournée vers l’avenir

Dr Aminata Sarr a encouragé son équipe à poursuivre leur engagement en 2025, en plaçant l'innovation et l'excellence au cœur des priorités. Elle a également réitéré l'importance de la collaboration interne pour concrétiser les ambitions de l'Agenda Sénégal 2050.



Témoignages recueillis

Au micro des journalistes Cheikh Tidiane Sène et Diafara Fofana, la Directrice Générale a exprimé son optimisme pour l’année à venir :



« Cette cérémonie n’est pas seulement un moment de célébration, mais aussi une occasion de renforcer notre cohésion et de poser les bases d’un avenir prometteur pour TDS-SA. »



Ce rendez-vous annuel a permis de fédérer l'ensemble du personnel autour des défis à venir, tout en célébrant les succès de l'année écoulée.



TDS-SA continue ainsi de jouer un rôle central dans le paysage médiatique sénégalais, en s’appuyant sur une stratégie ambitieuse et un leadership visionnaire.

