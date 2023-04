TÉMOIGNAGES :Oumy Sène, sa fille aînée : «il nous a toujours dit de ne jamais baisser les bras»

«Tout le monde a perdu un grand orateur. Je suis son aînée. Nous avions une relation particulière. Ce que j’ai hérité de lui, c’est le devoir de servir la communauté d’abord. C’est lui qui nous a inspiré à mettre en place ce centre culturel avec Larissa pour servir à notre manière la République. Son engagement a inspiré plus d’un dans ce pays. Il m’a une fois dit : ‘’voir de la potentialité énorme et une opportunité pour que le Sénégal soit la porte de l’Afrique. Sur le plan économique, sur la question du développement’’, … Nous nous investirons pour réaliser ce projet qui lui tenait à cœur. Il nous a toujours dit de ne jamais baisser les bras».



DJ Boubs : «il me prodiguait des conseils et me guidait sur le bon chemin»



«Il était un grand ami. On parlait tous les samedis. Il me prodiguait des conseils et me guidait sur le bon chemin. C’était quelqu’un de véridique. Il n’avait d’yeux que pour le Sénégal et d’intérêt que pour le Sénégal. C’est le Sénégal qui a perdu un grand homme. C’est la politique qui a perdu un homme d’idées. Même couché, il est serviable.»



Samba Sy, Sg Pit : «Avec lui, le débat pouvait être âpre, vif ou même vigoureux, mais jamais il ne versait dans la haine»



«Quand le jeudi 6 avril 2023 un peu après 17 heures, je frappais à la porte de sa maison, ce fût Ibrahima Sène lui-même qui m’ouvrit. Il avait à la fois un pas rapide et quelque peu hésitant. Légèrement vouté avec une chaude poignée de main, il me dit avec un petit sourire d’amitié, de tristesse : ‘’Samba, je suis vraiment désolé, en ce moment-ci, sans doute tu as autant besoin de moi, de ne pouvoir être davantage à tes côtés’’. Notre conversation de près d’une heure était orientée sur le Sénégal et le Pit. C’est avec le même sourire qu’il me raccompagna jusqu’à la porte. Il a été toute sa vie durant un homme de devoir avec Seydou Cissokho aux côtés de Sémou Pathé Guèye, avec Amath Dansokho… il n’a reculé devant aucun obstacle, aucun sacrifice. Il était un militant exigeant, un militant convaincu. Ibrahima n’a jamais cherché à faire chorus. A chaque fois qu’une analyse d’une situation concrète l’avait conduit à l’élaboration de telle ou telle hypothèse de travail, il s’est engagé pleinement, complètement, totalement. Il était fréquent que Sène ne soit pas en accord avec un interlocuteur. Avec lui, le débat pouvait être âpre, vif ou même vigoureux, mais jamais Ibrahima ne versait dans la haine, jamais il ne souhaitait du mal à autrui. L’assurance que nous du Pit pouvons donner, c’est que nous ne lâcherons rien. Nous resterons adossés à nos principes. Nous nous emploierons à inscrire dans la vie le résultat de nos élaborations collectives. Nous continuerons à militer tel que Ibrahima l’a fait toute sa vie durant pour la paix au Sénégal, la stabilité de notre pays, le progrès social et a défense conséquente des libertés».









