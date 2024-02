TOUBA - Sokhna Mame Say Mbacké et Angloma tiennent le même discours : « Boun Abdallah a les mains propres et il n’est pas assoiffé de pouvoir » Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2024 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

La coalition « Dionne 2024 » a installé ses comités électoraux dans le département de Mbacké au terme d’une rencontre ouverte à la presse et fortement inclusive avec notamment la présence du monde rural . Ainsi, Sokhna Mame Say Mbacké a été désignée pour diriger le comité de Touba au moment où Omar Ndiaye Angloma a été choisi pour conduire les destinées de celui de Mbacké. La rencontre a aussi été l’occasion de marteler les « valeurs » dont peut se prévaloir leur candidat. « Mahammed Boun Abdallah Dionne est l’un des rares hommes politiques de ce pays à être en mesure de crier sur tous les toits qu’il a les mains propres. Et c’est fondamental d’avoir un dirigeant de cette trempe quand on sait que le Sénégal va droit vers l’exploitation du pétrole », dira la Mbacké - Mbacké. Omar Ndiaye Angloma se réjouira de signaler que l’ancien Premier ministre est unique dans son genre pour avoir osé dire qu’il ne fera, si élu, qu’un seul mandat de 05 ans...

