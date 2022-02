« TÜRKİYE-SÉNÉGAL : UNE AMITIÉ FORTE ANCREE DANS L’HISTOIRE ET TOURNEE VERS L’AVENIR »

Notre ambassade à Dakar, devenue opérationnelle en 1962, est l'une de nos premières missions ouvertes dans le continent. L'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) a ouvert son premier bureau en Afrique de l'Ouest à Dakar en 2007. Depuis sa création, la TIKA a soutenu le développement du Sénégal en signant 186 projets d'une valeur totale de 12 millions de dollars à travers le pays. Notre Fondation Turkiye Diyanet Vakfi, quant à elle, a consacré un budget d'environ 10 millions d'euros pour les activités d'aide humanitaire qu'elle mène dans tout le pays depuis 2008.



Au cours de mon mandat de Premier ministre, et depuis 2014, en tant que Président de la République, j’ai veillé à ce que une attention particulière soit portée sur le Sénégal. Nous avons taché de développer notre coopération dans tous les domaines avec ce pays frère, qui s'est érigé en monument de stabilité en Afrique de l'Ouest. J'ai visité le Sénégal cinq fois, y compris en tant que Premier ministre. A chaque fois, nous avons inclus des représentants de notre monde des affaires aux importantes délégations qui m’ont accompagnées. Nous avons toujours encouragé nos entreprises à investir au Sénégal, à augmenter leurs investissements existants et à créer des emplois pour nos frères et nos soeurs sénégalais. Je considère le fait que les investisseurs turcs se distinguent au Sénégal par leur honnêteté, leur fiabilité, leur travail acharné et leur qualité, comme la meilleure expression des résultats bénéfiques de nos efforts.



Je pense que le fait que nos frères sénégalais partagent le même sentiment et la même volonté que nous dans ce processus, a joué un rôle essentiel dans notre succès. En particulier, j'apprécie et salue l'importance que mon cher ami le Président Macky Sall accorde à la coopération avec la Türkiye. De fait, au cours de la dernière année seulement, nous avons eu l'occasion d'avoir quatre rencontres, dont trois en personne. Ainsi, tout en repérant de nouveaux domaines de coopération entre nos deux pays, nous avons renforcé plus encore notre cadre de partenariat avec les accords que nous avons signés. Les sept accords signés lors de ma visite en janvier 2020 sont un signe important du potentiel entre les deux pays.



Nous sommes heureux de voir les reflets positifs de l'amitié Türkiye-Sénégal dans de nombreux domaines, en particulier dans le commerce et les investissements. La Construction et la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne, le Centre International de Conférences Abdou Diouf, le Centre Sportif Polyvalent Dakar Arena, le nouveau stade de 50 mille places, entre autres projets d ’ infrastructures, sont des exemples concrets de l'appui apporté par la Türkiye au développement économique et humain du Sénégal. Les entreprises turques participent également activement au « Plan Sénégal Emergent » et mènent à bien les projets qu'elles entreprennent. Le succès de nos entreprises représente aussi une grande source de fierté pour notre pays.



Notre commerce bilatéral continue d'augmenter malgré les turbulences de l'économie mondiale. En 2020, lorsque le commerce mondial s'est contracté de 5,3 %, nous avons dépassé les 380 millions de dollars d’échanges entre nos deux pays. En 2021, nous avons battu un record historique avec un volume commercial qui a atteint 540 millions de dollars. Dans la période à venir, notre objectif commun est de pousser encore plus loin nos échanges pour arriver à 1 milliard de dollars. Nous croyons sincèrement que nous atteindrons cet objectif comme ceux que nous avons déjà réalisés ces dernières années.



D'autre part, nous ne trouvons pas juste de confiner nos relations avec le Sénégal uniquement dans les domaines économiques et commerciales. Nous considérons le Sénégal, étoile brillante de sa région, comme un pays phare à fort potentiel qui marquera l'avenir du continent comme il a marqué son histoire. C’est pour cela que nous contribuons aux projets de vision du Sénégal à travers nos entreprises, mais nous ne négligeons pas d'investir dans les jeunes qui sont l ’ assurance de notre avenir. Le nombre d’étudiants sénégalais ayant bénéficié des Bourses Türkiye depuis 1992 a atteint 187. Le nombre total d’étudiants du Sénégal actuellement dans notre pays, soit avec leurs propres moyens, soit avec des Bourses Türkiye, a dépassé 1200. Dans nos écoles de la Fondation Maarif de Türkiye, un total de 1 000 enfants sénégalais reçoivent une éducation à tous les niveaux, du préscolaire au supérieur, dans cinq campus différents. Notre coopération culturelle va s'accélérer avec les apports de l'Institut Yunus Emre.



En tant que nation - n’ayant jamais participé au honteux fait colonial dans son histoire millénaire sur le continent africain - nous voulons renforcer notre amitié avec le Sénégal dans tous les domaines. Nous sommes prêts à faire progresser notre coopération, qui s'est déjà accrue avec des visites et des investissements mutuels sur la base du respect, d'un partenariat égal et gagnant-gagnant dans la période à venir.



La solidarité dont nous avons fait preuve pendant l'épidémie de coronavirus, qui a affecté négativement le monde entier, a ouvert de nouvelles fenêtres d'opportunité au-delà de nous rapprocher les uns des autres. Nos pays, qui partagent une histoire commune ainsi qu ’ un avenir commun, poursuivront leurs marches bénies en profitant de ces opportunités. Les œuvres que nous inaugurerons à l'occasion de notre visite nous donneront sans aucun doute force et courage dans notre cheminement. J'espère que notre visite officielle, qui aura lieu après une parenthèse de deux ans, sera bénéfique pour nos pays.



Je saisis cette occasion pour féliciter le Sénégal pour son succès à la Coupe d'Afrique des nations.



En mon nom, celui de ma délégation et de ma nation, je prie tous les Sénégalais d ’ agréer mes salutations les plus sincères.

Recep Tayyip Erdoğan

Président de la Türkiye

Parmi les pays africains, le Sénégal occupe une place exceptionnelle dans le cœur de notre nation. Les racines des relations fraternelles entre nos deux peuples remontent à six siècles. Les relations entre la Türkiye et le Sénégal, qui se sont construites sur ces bases solides, se sont renforcées chaque année depuis les années 60. C'est ainsi que le pays de la Téranga a joué un rôle essentiel dans les politiques de partenariat de notre pays avec le continent africain à tel point que le Sénégal et Dakar sont devenus l'une des premières adresses de notre nation pour parvenir à de nouvelles retrouvailles avec l'Afrique.