Tabaski 2023: L’inquiétude plane sur la disponibilité des moutons et de ses prix Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 23:10 | | 1 commentaire(s)| La disponibilité et ses prix des moutons inquiète à quelques jours de la Tabaski. Au banc des accusés, la cherté du foin, les travaux du BRT et les violentes manifestations de ces derniers jours. Ces éléments cités, risquent de contribuer à la perturbation du marché dakarois. Ainsi, les vendeurs de moutons établis aux alentours du Stade Léopold Sedar Senghor n’ont pas manqué d’étaler leurs inquiétudes.



